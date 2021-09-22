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Taşova Kaymakamı Gökcecik, Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel
Taşova Kaymakamı Gökcecik, Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe Emniyet Müdürü Serhat Temiz ile görüşen Gökcecik, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan polis teşkilatının fedakarca görev yaptığını söyledi.

İnsanların kendini emniyette hissetmesinin devletin birincil görevlerinden olduğunu vurgulayan Gökcecik, "Ülkemizin huzur ve güvenliği, kanunların uygulanması, kanunlara uymayanlara gerekli işlemlerin yapılması gibi yetki ve görevlere sahip olan polis teşkilatımızdır. Bu görev ve sorumluluklar, fedakarlık ve ağır mesailer isteyen görevlerdir. Emniyet teşkilatımız da 7/24 görev başında olan nadir teşkilatlarımızdan biridir. Tüm emniyet çalışanlarımızı üstün gayret ve çalışmalarından dolayı kutluyorum." dedi.

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AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Taşova Kaymakamı Gökcecik, Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti - Haberler
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