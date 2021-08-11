Taşova Kaymakamı Çelik, vatandaşları aşı olmaya davet etti
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Taşova Kaymakamı Çelik, vatandaşları aşı olmaya davet etti

Taşova Kaymakamı Çelik, vatandaşları aşı olmaya davet etti
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

??????? Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, esnaf ve vatandaşları aşı olmaya davet etti.

??????? Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, esnaf ve vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Çelik, İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek aşı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vatandaşları aşı olmaya davet eden Çelik, "Amasya ili olarak aşılama konusunda mavi iller arasındayız. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, devlet hastanemiz ve mobil aşı ekiplerimiz tarafından aşılama çalışmaları başarılı bir şekilde devam ediyor. Aşılama oranı yüzde 75'in üzerinde yer alıyor. Amacımız ilçemiz genelinde bulunan tüm vatandaşlarımızın aşı olmaları ve bir an evvel toplumsal bağışıklığın kazanılması. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, tedbiri elden bırakmamaları maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleridir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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