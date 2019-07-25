Taşova Kaymakamı Altuntaş köy muhtarlarıyla buluştu

Taşova Kaymakamı Talha Altuntaş, köy muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Taşova Müftülüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Altuntaş, içme suyunun milli bir servet olduğunu ve kontrollü kullanılması gerektiğini söyledi.

Altuntaş, hizmet akışını daha iyi sağlamak amacıyla, yapılan çalışmalar neticesinde köylerde bulunan içme suyu şebekelerinin işletme hakkının, Köylere Hizmet Götürme Birliğine devredildiğini söyledi.

Kaymakam Altuntaş, köylerde bulunan su abonelerinin, ön ödemeli su sayacı takılma işlemlerinin muhtarlıklar tarafından değil, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütüleceği kararının alındığını da ifade etti.

Kaynak: AA