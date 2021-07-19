Taşova İyilik Hareketi 1500 çocuğa bayramlık hediye etti
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Taşova İyilik Hareketi 1500 çocuğa bayramlık hediye etti

Taşova İyilik Hareketi 1500 çocuğa bayramlık hediye etti
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Taşova İyilik Hareketi Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir, 1500 çocuğa bayramlık dağıttıklarını bildirdi.

Taşova İyilik Hareketi Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir, 1500 çocuğa bayramlık dağıttıklarını bildirdi.

Özdemir, gazetecilere, çocukların her zaman mutlu olmasını istediklerini söyledi.

Bu kapsamda İyilik Hareketi olarak Kurban Bayramı öncesi geleceğin teminatı olan çocukları sevindirmek istediklerini belirten Özdemir, "Çocukların olduğu her yer bir cennettir' parolasıyla bugüne kadar hem ülkemiz de hem de yurt dışında çocuklarımızın yanında olduk. Bu dünyada çocuklar mutlu olursa herkes mutlu olur diye düşünüyoruz." diye konuştu.

ÖZdemir, Kurban Bayramı öncesinde köylerde yaşayan 1500 çocuğa bayramlık hediye ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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