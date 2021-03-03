Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Tümer okul ziyaretinde bulundu
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Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Tümer okul ziyaretinde bulundu

03.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:54
Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Tümer okul ziyaretinde bulundu

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, yüz yüze eğitimin başladığı Şehit Ferhat Bolat İlkokulu'nu ziyaret etti.

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, yüz yüze eğitimin başladığı Şehit Ferhat Bolat İlkokulu'nu ziyaret etti.

Öğretmen ve öğrencilerle sohbet edip talep ve isteklerini dinleyen Tümer, okul yöneticilerinden bilgi aldı.

Tümer, öğrencilere tekrar kavuşmanın, okulların öğrenci sesleriyle dolmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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