Taşova Hünerli Eller Kadın Kooperatifi açıldı

Taşova Hünerli Eller Kadın Kooperatifi düzenlenen törenle açıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, girişimci kadınları her zaman takdir ettiklerini ve desteklediklerini söyledi.

Tarih boyunca kültürümüzde kadınların, karşılıksız sevginin, hoşgörünün ve fedakarlığın varlıkları olarak görüldüğünü ifade eden Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle son yıllarda, kooperatifçilik ciddi derece desteklenmeye başladı. Dünyamız gelişiyor, Türkiye'mizde bu gelişmeyi takip etmekle beraber ülkemizde hızla gelişiyor. Artık çağımız üretim çağı ve bir şeyleri dışarı satma çağı. İnsanlarımızın kendi evlerinde yaptıkları üretimde sadece kendilerine faydaları var. Kadınlarımız iş hayatının her kademesinde, üretim sağlayarak, ekonomiye ve üretime katkı sağlamaya gayret ediyor."

Törene, Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurum müdürleri, kooperatif üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk