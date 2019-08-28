Taşova HEM Kur'an kursu belge dağıtım töreni

28.08.2019 16:02

Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursunu tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, ilçe kütüphanesinde düzenlenen törende, Peygamber Efendimizin bir hadisinde, "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir" buyurduğunu söyledi.

Çocukların bu yaşlarda öğrendiklerinin kalıcı olduğunu belirten Tümer, "Başta öğrencilerimiz olmak üzere velilerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Faruk Gültekin ise kurslara 64 öğrencinin katıldığını anlatarak, 64 saat süren kursta emeği geçenlere teşekkür etti.



Daha sonra kursu tamamlayan öğrencilere belgeleri ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Kaynak: AA