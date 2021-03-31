Taşova Emine Bursalı İmam hatip Ortaokulunda kütüphane oluşturuldu

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Amasya Temsilciliği tarafından, Taşova Emine Bursalı İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan Metin Yurdakul Kütüphanesi açıldı.

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Amasya Temsilciliği tarafından, Taşova Emine Bursalı İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan Metin Yurdakul Kütüphanesi açıldı.

Kütüphanenin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, büyük medeniyetlerin inşa edildiği her yerde büyük kütüphaneler kurulduğunu söyledi.

Okumanın ve kütüphanelerin toplumda önemli bir yeri olduğunu ifade eden Tümer, "Okullarımızda kütüphanelerin tenha yerlerde değil, daha merkezi yerlerde olması gerek ve öğrencilerimizi kütüphaneler ile daha çok buluşturmamız, hatta bazı derslerimizi buralarda yapmalıyız. Biz eğitimciler öğrencilerimizi kütüphaneler ile daha fazla buluşturmak için gayret göstermeliyiz." dedi.

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Türkiye Başkanı Abdullah Erbay da dernek olarak kısıtlı imkanlarla eğitim hayatını devam ettiren çocuklara katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk