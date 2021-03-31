Taşova Emine Bursalı İmam hatip Ortaokulunda kütüphane oluşturuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taşova Emine Bursalı İmam hatip Ortaokulunda kütüphane oluşturuldu

Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel
Taşova Emine Bursalı İmam hatip Ortaokulunda kütüphane oluşturuldu

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Amasya Temsilciliği tarafından, Taşova Emine Bursalı İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan Metin Yurdakul Kütüphanesi açıldı.

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Amasya Temsilciliği tarafından, Taşova Emine Bursalı İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan Metin Yurdakul Kütüphanesi açıldı.

Kütüphanenin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, büyük medeniyetlerin inşa edildiği her yerde büyük kütüphaneler kurulduğunu söyledi.

Okumanın ve kütüphanelerin toplumda önemli bir yeri olduğunu ifade eden Tümer, "Okullarımızda kütüphanelerin tenha yerlerde değil, daha merkezi yerlerde olması gerek ve öğrencilerimizi kütüphaneler ile daha çok buluşturmamız, hatta bazı derslerimizi buralarda yapmalıyız. Biz eğitimciler öğrencilerimizi kütüphaneler ile daha fazla buluşturmak için gayret göstermeliyiz." dedi.

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Türkiye Başkanı Abdullah Erbay da dernek olarak kısıtlı imkanlarla eğitim hayatını devam ettiren çocuklara katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Özlem Zengin Ali İhsan Su Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Hazal Kaya Aleyna Tilki Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Şenol Güneş İsmail Kartal Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Taşova Emine Bursalı İmam hatip Ortaokulunda kütüphane oluşturuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 17:32:45. #1.14#
title