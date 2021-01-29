Taşova Devlet Hastanesinde 2020 yılında 92 bin 564 hasta tedavi edildi

Taşova Devlet Hastanesi Başhekimi Edip Alptuğ Kır, 2020 yılında 92 bin 564 hastaya hizmet verdiklerini bildirdi.

Kır, gazetecilere, geçen yıl 27 bin 865 kişiye polikliniklerde, 53 bin 92 kişiye acil serviste, 6 bin 873 kişiye diş polikliniklerde, 3 bin 446 kişiye evde sağlık hizmet biriminde, 172 kişiye ise diyaliz birimlerinde hizmet verildiğini söyledi.

Kovid-19 servisi ve polikliniğinde ise 1116 hastaya bakıldığını anlatan Kır, "Hastanemiz 50 yataklı olup, 216 personelle hizmet vermekteyiz. Hastanemizde 2 dahiliye, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları, 1 aile hekimi, 1 kadın doğum ve hastalıkları uzmanı, 1 anestezi uzmanı, 6 diş tabibi, 11 pratisyen hekim, 1 psikolog, 1 diyetisyen, 12 ebe, 48 hemşire ve yardımcı personel bulunuyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk