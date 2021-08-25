Taşova'dan sel bölgesine yardım
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Taşova'dan sel bölgesine yardım

Taşova'dan sel bölgesine yardım
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Taşova Kaymakamlığı, Taşova Belediyesi ve ilçedeki sivil toplum kuruluşları tarafından sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz için ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla toplanan yardımlar, Amasya Valiliğine gönderildi.

Taşova Kaymakamlığı, Taşova Belediyesi ve ilçedeki sivil toplum kuruluşları tarafından sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz için ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla toplanan yardımlar, Amasya Valiliğine gönderildi.

Taşova ilçesinde başlatılan "Taşova Sizinle" adlı yardım kampanyası çerçevesinde toplanan gıda ve kıyafetler, görevlilerce kolilere yerleştirildi. Yaklaşık 150 koliden oluşan yardımlar, sel mağdurlarına ulaştırılmak üzere Amasya Valiliğine gönderildi.

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, bütün acıları kendileri yaşamış gibi sel bölgelerine sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

Destek veren Taşova halkına teşekkür eden Çelik, "Allah birliğimizi var etsin. Taşova halkı olarak sel mağdurlarına yönelik temizlik malzemesi, gıda ve kıyafet gibi birçok temel ihtiyacın yer aldığı malzemeler ve yaklaşık 40 bin lira toplandı. Toplanan malzemeler Bozkurt, Abana ve Ayancık ilçelerindeki afetzedelere ulaştırılmak üzere Amasya AFAD Müdürlüğüne teslim edilmek üzere gönderdik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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