Taşova'dan 65 kişi umreye uğurlandı
Taşova ilçesinden özel bir şirket organizasyonuyla umreye gidecek 65 kişi, dualarda uğurlandı.
Taşova ilçesinden özel bir şirket organizasyonuyla umreye gidecek 65 kişi, dualarda uğurlandı.
Umreye gidecek kafile için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.
Belediye Başkanı Bayram Öztürk, umre yolcularının sıradan bir yolculuğa çıkmadıklarını, yolculuğun manevi bir boyutu bulunduğunu vurguladı.
Uğurlama töreninde okunan Kuran-ı Kerim ve duasının ardından kutsal topraklara gidecek umre yolcuları, yakınlarıyla vedalaştı.
Umreye gidecekler, daha sonra dualarla yolcu edildi.
Kaynak: AA