Taşova'daki iş yerlerinde sigara kullanım denetimi yapıldı
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Taşova'daki iş yerlerinde sigara kullanım denetimi yapıldı

Taşova ilçesinde Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerlerinde sigara denetimi gerçekleştirildi.

Taşova'daki iş yerlerinde sigara kullanım denetimi yapıldı
02.07.2020 18:17 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:54

Taşova ilçesinde Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerlerinde sigara denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürü Murat Çağlayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerde kapalı alanlarda sigara yasağı uygulamasına uyulup uyulmadığının kontrol edildiğini söyledi.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı kafeterya, restoran, kahvehane ve çay ocaklarında dumansız hava sahası denetimleri gerçekleştirdiklerini anlatan Çağlayan, "Tütünle mücadelede mevzuat değişiklikleri, dumansız hava sahasının genişletilmesi ile sigara içilmesi yasak kapalı alanlarda denetimler devam edecektir. Kapalı alanda sigara yasağına uyan ve 'sigara içilmez' uyarı levhalarını asan işletme sahiplerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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