Taşova'da yöresel ürünler kapalı pazar yeri için protokol imzalandı
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Taşova'da yöresel ürünler kapalı pazar yeri için protokol imzalandı

Taşova'da yöresel ürünler kapalı pazar yeri için protokol imzalandı
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Taşova Belediyesi tarafından projelendirilen ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından kabul gören yöresel ürünler kapalı pazar yeri için protokol imzalandı.

Taşova Belediyesi tarafından projelendirilen ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından kabul gören yöresel ürünler kapalı pazar yeri için protokol imzalandı.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Taşova Belediyesinde düzenlenen törende yaptığı açıklamada, bölgede üretime ve istihdama dayalı sürdürülebilir katma değeri yüksek projelere önem verdiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Bayram Öztürk ise Taşova ilçesine bağlı 64 köy bulunduğunu, açılacak pazarın hem üretici hem de tüketici açısından değerli bir yer olacağını ifade etti.

İmza törenine Kaymakam Mustafa Berk Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Tekin Sobacı, DOKAP yetkilileri ve Belediye Meclis üyeleri katıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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