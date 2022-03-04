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Taşova'da Yeşilay Haftası kutlandı

AA, Tevfik Öztürk - Güncel
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Taşova'da Yeşilay Haftası kutlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilay Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilay Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ülkenin geleceği olan çocukların tüm kötü alışkanlıklardan korunması gerektiğini söyledi.

Çocuk ve gençlerin alkol ve sigara alışkanlığı kazanmaması için çeşitli programlar yürüttükleri anlatan Tümer, "Bütün kötülüklerin anası zararlı alışkanlıklardır. Toplumumuzun temelini bozan özellikle sigaradan tüm toplumumuz muztariptir. Toplumumuzun sağlıklı olabilmesi, nesillerin sağlıklı yetişebilmesi için bu tip zararlı alışkanlıklardan uzak durmamız gerekir." dedi.

Program, öğrencilerin gösterilerinin ardından sona erdi.

Programa Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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AA / Tevfik Öztürk - Güncel

Yeşilay Haftası, Hisarcık, Amasya, Taşova, Güncel, Haberler

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