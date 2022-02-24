Taşova'da yangın çıkan evde hasar oluştu
AA, Tevfik Öztürk - Güncel
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Amasya'nın Taşova ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
TAŞOVA, AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
???????Çılkıdır köyünde Hüseyin Taşova'ya ait iki katlı evden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
AA / Tevfik Öztürk - Güncel