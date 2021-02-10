Taşova'da yangın çıkan evde hasar oluştu
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Taşova'da yangın çıkan evde hasar oluştu

10.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:54
Taşova'da yangın çıkan evde hasar oluştu

Amasya'nın Taşova ilçesindeki yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Amasya'nın Taşova ilçesindeki yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Tekke köyünde Emine Bülbül'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Taşova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında iki katlı ahşap evde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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