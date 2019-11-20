Taşova'da uyuşturucuyla mücadele semineri

20.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:52

Taşova ilçesinde, Amasya Emniyet Müdürlüğü tarafından öğretmenlere uyuşturucuyla mücadele semineri düzenlendi.

İlçe Müftülüğünde düzenlenen programda, Amasya Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Erol Şahin, öğretmenlere, gençlerin madde bağımlılığına nasıl ve neden başladığı, bağımlılık yapan maddelerin neler olduğu, öğrencileri uyuşturucudan korumanın yollarını anlattı.



"Bir seferden bir şey olmaz" diye düşünmenin uyuşturucuya başlamada en tehlikeli düşünce olduğunu belirten Şahin, "Uyuşturucu madde kullanan kişilerin zamanla bedensel, fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin gerilemesi ve ölümcül sonuçlarla bitmektedir. Ayrıca terör örgütlerinin en büyük finansmanları arasında uyuşturucu satışı yer almaktadır. Velilerimiz gençlerin duygularını rencide etmeden, onları kontrol etmelidir." dedi.

Kaynak: AA