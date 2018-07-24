Taşova'da Uyuşturucu Operasyonu

Amasya'nın Taşova ilçesinde düzenlenen operasyonda, 43 kök Hint keneviri, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 16 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşova'da S.B. isimli şahsın evinin arka kısmında bulunan mısır tarlasının içerisinde Hint keneviri ekili olduğuna ihbarı aldı.

Yapılan arazi taramasında mısır tarlasına dikilmiş 43 adet kök Hint keneviri, evde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 16 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüpheli S.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.