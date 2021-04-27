Taşova'da Türk Kızılay'dan çocuklara ramazan hediyesi

Türk Kızılay Taşova Temsilciliği üyeleri, ilçedeki çocuklara ramazan hediyesi dağıttı.

Türk Kızılay Taşova Temsilciliği üyeleri, ilçedeki çocuklara ramazan hediyesi dağıttı.

Türk Kızılay Taşova Temsilcisi Ömer Sayar, gönüllülerle birlikte, 450 çocuğa hediye dağıttıklarını söyledi.

Salgın döneminde bu tarz etkinlikler düzenleyerek insanlara moral vermeye çalıştıklarını ifade eden Sayar, "Mübarek ramazan ayının hayırlı, birlik beraberlik içerisinde olduğumuzu göstermek için ilçemiz genelinde tüm sokakları gezerek çocuklarımıza ramazan ikramı da dağıtacağız. İnşallah ramazan ayını dolu dolu yaşayacağız, beraberlik içerisinde olduğumuzu ve ayrıca Türk Kızılay'ının bu ramazan ayında çocuklarımızın yanında olduğunu göstermek istedik. İnşallah salgın döneminde yaptığımız bu etkinlik Taşova için, ülkemiz için ve bütün insanlık için hayırlara vesile olur." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk