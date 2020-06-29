Taşova'da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Taşova'da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Taşova'da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
29.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:24

Amasya'nın Taşova ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Çağrı Korkmaz (25) idaresindeki 60 ABN 451 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi kavşağında Mehmet Topal'ın (78) kullandığı 05 AH 122 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kazada traktör sürücüsü ile yanında bulunan Aleyna Nur Yılmaz (21) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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