Taşova'da trafik kazası: 2 yaralı

Taşova'da trafik kazası: 2 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Taşova'da trafik kazası: 2 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bahattin Koca (65) yönetimindeki 60 KK 798 plakalı kamyonet, Ilıca köyü mevkisinde bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Sündüs Koca (64) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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