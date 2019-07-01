Taşova'da trafik kazası: 2 yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bahattin Koca (65) yönetimindeki 60 KK 798 plakalı kamyonet, Ilıca köyü mevkisinde bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Sündüs Koca (64) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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