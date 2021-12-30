Taşova'da Trabzon hurması fidanı dağıtıldı

TRABZON (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde çiftçilere, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü tarafından Trabzon hurması fidanı dağıtıldı.

Kaymakam Ahmet Gökcecik, fidan dağıtım programında yaptığı konuşmada, çiftçilerin kazancının ülkenin kazancı olduğunu söyledi.

Taşova'nın çok verimli topraklara sahip bir tarım merkezi olduğuna işaret eden Gökcecik, "Çiftçimizin her daim yanındayız. Çiftçilerimizin gelirini nasıl daha da yükseltip daha müreffeh bir hale getiririz bunun derdindeyiz. Üretimin artırılması için çiftçilere her konuda destek olmaya devam edeceğiz. Dağıtılan fidanların hayırlı uğurlu ve bereketli olması temennisinde bulunuyorum." dedi.

Törende 18 çiftçiye, 2 bin 160 Trabzon hurması fidanı verildi.

AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri

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