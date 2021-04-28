Taşova'da TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi
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Taşova'da TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi

Taşova'da TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Taşova ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan 158 konutun anahtar teslimi yapıldı.

Taşova ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan 158 konutun anahtar teslimi yapıldı.

İçinde 40 adet 3+1 ve 118 adet 2+1 konut, ticaret merkezi ve spor alanları bulunan bölgede hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, 2. etap TOKİ konutları için yer arama çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Öztürk, "TOKİ projesini Taşova'ya kazandırarak halkımızın barınma ihtiyacına önemli katkılar sağlanmış oldu. TOKİ projesinin Taşova'da hayata geçirilmesiyle halkımızın mutluluğuna ortak olduk. Vatandaşlarımız burada kira öder gibi ev sahibi oldu. Rabbim güle güle oturmayı nasip etsin." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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