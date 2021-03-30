Taşova'da tarım aracı devrildi: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel
Amasya'nın Taşova ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ladik'den Taşova'ya giden Halim Taşkan (74) idaresindeki, "patpat" olarak adlandırılan tarım aracı, Çaydibi mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Cengizhan Taşkan (19) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk