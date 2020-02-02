Taşova'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı

02.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:34

Taşova ilçesinde havaların soğuması nedeni ile sokak köpekleri için yem bırakıldı.



Taşova Belediyesi ve Gençlik Merkezi gönüllüleri, eski mezbaha bölgesinde oluşturulan hayvan barınağına sahipsiz sokak köpekleri için yem bıraktı.



Belediye Başkanı Bayram Öztürk, havaların soğuması ile sokak köpeklerinin barınma ve yiyecek sorunu yaşadıklarını belirtti.

Öztürk, "Resmi olarak hayvan barınakları oluşturmak bizim gibi küçük belediyeler için zahmetli, maliyetli ve zordur. Resmi bir barınağımız olmamakla beraber arkadaşlarımızın da desteği ile bu alanda sokak hayvanlarımızı yemlemeye ve soğuktan korumaya gayret ediyoruz. Bugün de Gençlik Merkezimiz ile birlikte böyle bir çalışma yaptık.Başta Gençlik Merkezi Müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA