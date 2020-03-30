Taşova'da Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu Taşova ilçesinde, İçişleri Bakanlığının aldığı karar neticesinde otobüs seferlerinde yapılan düzenlemeyle ilgili olarak şehirler arası yolculuk yapacaklar içir Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu.

Taşova ilçesinde, İçişleri Bakanlığının aldığı karar neticesinde otobüs seferlerinde yapılan düzenlemeyle ilgili olarak şehirler arası yolculuk yapacaklar içir Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu.

Seyahat İzin Kurulu Üyesi Çetin Bağcı, kurulun ilçe otogarında vatandaşlara hizmet vermeye başladığını belirtti.

Bağcı, "Taşova Kaymakamlığı Seyahat İzin Kurlu olarak, tarafımıza ulaşan müracaatları kurul olarak değerlendirdik. Müracaatları uygun olan vatandaşlarımızın izin belgelerini düzenledik. Devlet Hastanesinden görevli sağlık personeli yolcuların ateşlerini tek tek cihazla kontrol ederek herhangi bir rahatsızlıkları olup olmadığını sormasından sonra otobüslere aldık." dedi.

Kaynak: AA