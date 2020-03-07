Taşova'da şehitler için mevlit okutuldu

07.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:42

Amasya'nın Taşova ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu.



Taşova Orman Köylüleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından idlib şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için dernek binasında mevlit programı düzenlendi.

Mevlitte Kur'an okundu, Mehmetçikler için dua edildi.

Dernek başkanı Kazım Özdemir, her zaman devletin ve Türk ordusunun yanında olduklarını belirterek, "Ülke olarak çok büyük sınavdan geçiyoruz. Dünden daha çok birlik, beraberlik ve kardeşliğe ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.



Programa Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İl Genel Meclis üyeleri ile dernek üyeleri katıldı.

Kaynak: AA