Taşova'da Şehit Piyade Onbaşı Özgür Serbest Kan Transfüzyon Merkezi açıldı
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Taşova'da Şehit Piyade Onbaşı Özgür Serbest Kan Transfüzyon Merkezi açıldı

Taşova'da Şehit Piyade Onbaşı Özgür Serbest Kan Transfüzyon Merkezi açıldı
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Taşova Devlet Hastanesi bünyesinde, Şehit Piyade Onbaşı Özgür Serbest Kan Transfüzyon Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Taşova Devlet Hastanesi bünyesinde, Şehit Piyade Onbaşı Özgür Serbest Kan Transfüzyon Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Hastane bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşu,İstiklal Marşı'nın ve şehidin özgeçmişinin okunması ile başladı.

İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, koronavirüs salgınının sonuna gelindiğini, salgında en önemli gücün aşı olduğunu, bu hafta aşı yaş gruplarının yeniden belirlemesi ile aşılama oranının istenilen noktaya geleceğini söyledi.

Törene, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 23 Mayıs 1994 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Özgür Serbest'in ailesi, Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Tekin Sobacı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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