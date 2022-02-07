Taşova'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
AA, Tevfik Öztürk - Güncel
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??????? Amasya'nın Taşova ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
AMASYA (AA) - ??????? Amasya'nın Taşova ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hacıbey köyünde Oktay Kara'ya ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, bitişiğindeki eve sıçramadan söndürüldü.
Yangında samanlıkta maddi hasar oluştu.
AA / Tevfik Öztürk - Güncel