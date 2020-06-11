Taşova'da örtü yangını
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Taşova'da örtü yangını

Amasya'nın Taşova ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı.

Taşova'da örtü yangını
11.06.2020 23:56 | Son Güncelleme: 12.06.2020 01:04

Amasya'nın Taşova ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı.

Karsavul köyü Zana Mahallesi ormanlık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Taşova Orman İşletme Şefliği, Amasya Orman İşletme Müdürlüğü, Erbaa Orman İşletme Şefliği ekipleri, itfaiye ve köy halkı müdahale etti. Eğimli arazide çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında 10 dönümlük alan zarar gördü. - AMASYA

Kaynak: İHA

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