Taşova'da okul servis araçları denetlendi
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Taşova'da okul servis araçları denetlendi

16.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:55
Taşova'da okul servis araçları denetlendi

Taşova ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul servis araçları denetlendi.

Taşova ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul servis araçları denetlendi.

Taşova Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, tek amaçlarının öğrencileri, güvenli bir şekilde okullarına ve evlerine ulaştırmak olduğunu söyledi.

Araçlarda, sürücülerin yasada ve yönetmeliklerde belirtilen kapasitede taşıma yapıp yapmadığı, öğrencilerin güvenli ve emniyet içinde taşınmaları konusunda denetim yaptıklarını ifade eden Acar, "Servis sürücülerinin öğrenci dışında yolcu alıp almadıklarını, emniyet kemerleri, ilk yardım çantası ve yangın tüplerini ve kış lastikleri olup olmadığı kontrol edildi. Düzenli ve kurallara uyan okul servis araçları hizmet yönetmeliğine uygun şekilde araç kullanan ve yönetmelik gereği aracında eksiği bulunmayan araç şoförlerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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