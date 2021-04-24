Taşova'da öğrenciler, 23 Nisan'ı İstiklal Marşı'nı kemanla çalarak kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taşova'da öğrenciler, 23 Nisan'ı İstiklal Marşı'nı kemanla çalarak kutladı

Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı İstiklal Marşı'nı kemanla çalarak kutladı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı İstiklal Marşı'nı kemanla çalarak kutladı.

Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi'nde keman kursu gören öğrenciler, öğretici Talha Gültekin ile Atatürk Anıtı önüne giderek kemanla İstiklal Marşı'nı çaldı.

Gültekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclis'in 101. yılı dolayısıyla keman kursu gören çocuklarla İstiklal Marşı'nı coşkulu şekilde icra etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu sayede pandemi nedeniyle evinde ve farklı yerlerde izleyen kişilere de bu coşkuyu yaşatmak istedik." dedi.

Kurs öğrencisi 12 yaşındaki Kaan Türkoğlu da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı farklı bir etkinlikle ile kutlamak istediklerini söyledi.

Taşova'da öğrenciler, 23 Nisan'ı İstiklal Marşı'nı kemanla çalarak kutladı
Taşova'da öğrenciler, 23 Nisan'ı İstiklal Marşı'nı kemanla çalarak kutladı
Taşova'da öğrenciler, 23 Nisan'ı İstiklal Marşı'nı kemanla çalarak kutladı
Taşova'da öğrenciler, 23 Nisan'ı İstiklal Marşı'nı kemanla çalarak kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
TOKAT KÖYÜN SU BORUSUNU KIRIP, AĞACA 'DERS OLSUN' YAZDILAR
TOKAT KÖYÜN SU BORUSUNU KIRIP, AĞACA 'DERS OLSUN' YAZDILAR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Burcu Biricik Toprak Sergen
Spor Muslera Fırat Aydınus Abdullah Avcı Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Taşova'da öğrenciler, 23 Nisan'ı İstiklal Marşı'nı kemanla çalarak kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 13:57:53. #1.16#

title