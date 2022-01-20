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Taşova'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Taşova'da muhtarlar toplantısı yapıldı
AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik başkanlığında ocak ayı muhtarlar toplantısı yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik başkanlığında ocak ayı muhtarlar toplantısı yapıldı.

İlçe Müftülüğünde yapılan toplantıda konuşan Gökcecik, muhtarların devletin köylerdeki temsilcileri olduğunu söyledi

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da muhtarlarla beraber güzel işler yapmayı hedeflediklerini dile getiren Gökcecik, "Muhtarlarımız her zaman her şeyin en güzelini hak ediyor, daima bunun söylemi içerisindeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri neticesinde özlük haklarınızda önemli derecede düzenleme yapıldı, hayırlı olsun. Şu an 2022 yılının KÖYDES programını planlıyoruz. Muhtarlarımızın taleplerini aldık. Bunların içinden ekonomik ve nüfus bakımından en verimli ve elverişli olanları yapmaya çalışacağız." dedi

AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Taşova, Ocak, Güncel, Haber

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