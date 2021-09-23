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Taşova'da muhtarlar toplantısı yapıldı

AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel
Taşova'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Taşova ilçesinde Kaymakam Ahmet Gökcecik başkanlığında eylül ayı muhtarlar toplantısı yapıldı.

Taşova ilçesinde Kaymakam Ahmet Gökcecik başkanlığında eylül ayı muhtarlar toplantısı yapıldı.

Müftülük salonunda yapılan toplantıda konuşan Gökcecik, muhtarların devletin köylerdeki temsilcileri olduğunu söyledi.

Taşova'nın birinci derecede deprem bölgesinde olduğunu hatırlatan Gökcecik, şunları kaydetti:

"Olmaz diye bir şey yok, Allah'tan gelen çekilir ama biz gerekli tedbirlerimizi almalıyız. Deprem yıkıcı sonuçlar doğurur ama depremi iyi yönetememek daha yıkıcı sonuçların doğmasına sebep olur. Afet koordinasyon merkezleri illerde valiliklerde, ilçelerde ise kaymakamlıklarda oluşmaktadır. Afet anında köylerimiz ilçe jandarma, ilçe merkezinde ise emniyet müdürlüğü vasıtasıyla yönetilecektir. Afet anında muhtarlarımız ile mutlaka iletişime geçilip bir sıkıntı olup olmadığı bilgisinin mutlaka verilmesi gerekmektedir."

Toplantı, muhtarların talep ve isteklerini iletmeleri ile sona erdi.

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Taşova'da muhtarlar toplantısı yapıldı

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AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri
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