Taşova'da lise öğrencilerine velilerinin onayıyla Kovid-19 aşısı yapılıyor - Haberler
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Taşova'da lise öğrencilerine velilerinin onayıyla Kovid-19 aşısı yapılıyor

AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel
Taşova'da lise öğrencilerine velilerinin onayıyla Kovid-19 aşısı yapılıyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde lise öğrencilerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında velilerinin onayı alınarak aşı uygulanıyor.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde lise öğrencilerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında velilerinin onayı alınarak aşı uygulanıyor.

Taşova Şehit İdris Bolat Anadolu Lisesi'nde ailelerince aşı izni verilen öğrencilere Toplum Sağlığı Merkezi aşı ekipleri tarafından ilk doz aşıları yapıldı.

Öğrencilerin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer de üçüncü doz aşısını yaptırdı.

Tümer, "Hem öğretmenlerimiz hem eğitim çalışanlarımız hem de sizlerin aşı olması okullarımızın açık kalabilmesi için çok önemli. Aşılama çalışmalarımızı okullarımızda devam ettireceğiz. İnşallah bu dönemi sıkıntı olmadan yüz yüze eğitimle tamamlarız." dedi.

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Taşova'da lise öğrencilerine velilerinin onayıyla Kovid-19 aşısı yapılıyor

AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri
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