Taşova'da kuşburnu kilosu 7 liradan satılıyor
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Taşova'da kuşburnu kilosu 7 liradan satılıyor

Taşova ilçesinde perşembe günleri kurulan halk pazarında satışa sunulan ve c vitamini deposu olarak bilinen kuşburnu, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Taşova'da kuşburnu kilosu 7 liradan satılıyor
10.09.2020 14:07 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:10

Taşova ilçesinde perşembe günleri kurulan halk pazarında satışa sunulan ve c vitamini deposu olarak bilinen kuşburnu, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Doğadan toplanan ve kış mevsiminde marmelat ya da kurutularak çay olarak tüketilen kuşburnu, kilosu 7 liradan satışa sunuluyor.

Köylerden topladığı kuşburnunu başta Taşova halk pazarı olmak üzere çevre halk pazarlarında satışa sunduğunu belirten Murat Pınarcı, "Bu yıl kuşburnu geçtiğimiz yıllara göre biraz daha az ve fiyatı da önceki yıl 5 liradan satılırken bu yıl 7 liradan satışını yapmaktayız. Ancak buna rağmen halkımızın göstermiş olduğu ilgiden oldukça memnunuz." dedi.

Kaynak: AA

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