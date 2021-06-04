Taşova'da Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi yapıldı
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Taşova'da Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi yapıldı

Taşova'da Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Taşova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi, Kaymakam Mustafa Berk Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Taşova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi, Kaymakam Mustafa Berk Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Taşova Müftülüğünde düzenlenen seçim öncesi Kaymakam Çelik, 2020 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi hakkında bilgi vererek, tahmini bütçeyi muhtarların oylarına sundu.

Seçim sonucu birlik üyeliğine Deniz Sümer, Ahmet Öz, İzzet Öz ve Cemal Karakişi seçildi.

Çelik, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini belirterek, "Yeni seçilen üyelerimize ve birliğimize hayırlı olsun. Amacımız köylerimizi daha yaşanır ve modern hale getirmek. Bunun için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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