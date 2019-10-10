Taşova'da köy okulu açılışı

10.10.2019 15:38

Taşova ilçesinde Boraboy Köyü İlkokulu düzenlenen törenle açıldı.

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, okulun 3 yıl önce öğrenci yetersizliğinden dolayı kapandığını ve gerekli tadilatın yapıldıktan sonra açıldığını söyledi.

Her köyde bir okul olması gerektiğini dile getiren Tümer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından günümüze kadar memleketimizin gelişmesinde köy okullarının ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bugün birçok mesafe kat ettiysek, eğitimde eşitlik ilkesinin yurdumuzun en ücra köşesine kadar gitmesini sağlayan köy okullarımızdır." dedi.

Programa, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, Taşova Meslek Yüksekokulu Müdürü Hüseyin Demir, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA