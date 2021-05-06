Taşova'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Taşova'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Taşova'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimler devam ediyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimler devam ediyor.

İlçe genelinde hem yayalar hem de belirlenen noktalarda dışarı çıkan sürücüler ile vatandaşları durduran ekipler, izin belgeleri ve HES kodlarını kontrol etti.

???????Kuralara uymayan vatandaşlar hakkında tutanak düzenlenerek idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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