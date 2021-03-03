Taşova'da koronavirüs denetimleri yapıldı

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlere katıldı.

Kaymakam Çelik, iş yerlerinre yapılan denetimlerde vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kaymakamlık, belediye, emniyet, jandarma gibi tüm kurumlarla denetimleri aralıksız gerçekleştirdiklerini anlatan Çelik, "Toplumumuzu bu konuda bilinçlendirmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk