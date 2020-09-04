Taşova'da koronavirüs denetimleri yapıldı Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, koronavirüs denetimlerine katıldı.

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, koronavirüs denetimlerine katıldı.

Denetimlerde maske takan esnaf ve vatandaşlara teşekkür eden Çelik, "Esnaf arkadaşlarımızın mutlaka maske, mesafe ve hijyen konusunda daha dikkatli olmaları gerekir. Vatandaşlarımızdan evlerinden çıktıkları andan itibaren maske takmalarını, kişiler arasında sosyal mesafeyi korumaları şeklinde hareket etmelerini ve alınan tedbir ve kararlara mutlaka uymalarını önemle rica ediyorum. İnşallah sıkıntılı dönemi birlikte atlatacağız." diye konuştu.

Denetimlere Kaymakam Çelik ile birlikte Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve diğer yetkililer de katıldı.

Kaynak: AA