Taşova'da koronavirüs denetimleri yapıldı
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Taşova'da koronavirüs denetimleri yapıldı

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, koronavirüs denetimlerine katıldı.

Taşova'da koronavirüs denetimleri yapıldı
04.09.2020 16:15 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:18

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, koronavirüs denetimlerine katıldı.

Denetimlerde maske takan esnaf ve vatandaşlara teşekkür eden Çelik, "Esnaf arkadaşlarımızın mutlaka maske, mesafe ve hijyen konusunda daha dikkatli olmaları gerekir. Vatandaşlarımızdan evlerinden çıktıkları andan itibaren maske takmalarını, kişiler arasında sosyal mesafeyi korumaları şeklinde hareket etmelerini ve alınan tedbir ve kararlara mutlaka uymalarını önemle rica ediyorum. İnşallah sıkıntılı dönemi birlikte atlatacağız." diye konuştu.

Denetimlere Kaymakam Çelik ile birlikte Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve diğer yetkililer de katıldı.

Kaynak: AA

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