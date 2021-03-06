Taşova'da korona virüs denetimi

Amasya Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç sürücülerine yönelik korona virüs uygulaması gerçekleştirdi.

Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Atatürk Bulvarı üzerinde otogar girişinde araç sürücülerine asayiş uygulaması yapıldı.

Yapılan denetimde araç sürücülerine ehliyet, ruhsat ve sigorta kontrolleri gerçekleştirirken emniyet kemeri ve korona virüs tedbirleri kapsamında maske kullanımına dikkat edilmesi hususunda uyarılar yapıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı