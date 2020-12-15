Taşova'da kış lastiği denetimi yapıldı
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Taşova'da kış lastiği denetimi yapıldı

15.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:33
Taşova'da kış lastiği denetimi yapıldı

Taşova ilçesinde trafik ekipleri şehirler arası yollarda kış lastiği denetimi yaptı.

Taşova ilçesinde trafik ekipleri şehirler arası yollarda kış lastiği denetimi yaptı.

Türkiye'de 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde zorunlu olan kış lastiği uygulamasının başlamasıyla Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğünün trafik ekipleri, Amasya-Erzincan kara yolunda uygulama yaparak durdurdukları araçların lastiklerini kontrol etti.

Kış lastiği taktırmayan ticari araçlara yönelik cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde sürücüler ayrıca buzlanmaya karşıda uyarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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