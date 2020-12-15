Taşova'da kış lastiği denetimi yapıldı
15.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:33
Taşova ilçesinde trafik ekipleri şehirler arası yollarda kış lastiği denetimi yaptı.
Taşova ilçesinde trafik ekipleri şehirler arası yollarda kış lastiği denetimi yaptı.
Türkiye'de 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde zorunlu olan kış lastiği uygulamasının başlamasıyla Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğünün trafik ekipleri, Amasya-Erzincan kara yolunda uygulama yaparak durdurdukları araçların lastiklerini kontrol etti.
Kış lastiği taktırmayan ticari araçlara yönelik cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde sürücüler ayrıca buzlanmaya karşıda uyarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk