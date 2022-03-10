Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

AA - Tevfik Öztürk - Güncel
 - Güncelleme:
Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Türk Kızılay Taşova Temsilciliği ile Samsun Kızılay Kan Merkezi tarafından Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

SAMSUN (AA) - Türk Kızılay Taşova Temsilciliği ile Samsun Kızılay Kan Merkezi tarafından Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Taşova Temsilcisi Ömer Sayar, Merkez Çarşı Camisi önüne konuşlandırılan kan bağışı otobüsünde iki gün boyunca bağışların alındığını söyledi.

Kan bağışının bir insanlık görevi olduğunu vurgulayan Sayar, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele ediliyor. Bu süreçte stoklarımızın devamlı dolu olması için sağlıklı vatandaşlarımız kan bağışını aksatmamaları gerekmektedir. Bir ünite kan bağışı, bir hayat kurtarmaktır. Kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyor, sağlığı yerinde olan vatandaşlarımızı ise bir hayat kurtarmak için kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

???????

AA / Tevfik Öztürk - Güncel

Kan Bağışı, Kızılay, Samsun, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title