Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
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Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

20.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:22
Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Türk Kızılay Taşova Temsilciliği ile Samsun Kızılay Kan Merkezi tarafından Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Taşova Temsilciliği ile Samsun Kızılay Kan Merkezi tarafından Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Taşova Temsilcisi Ömer Sayar, Merkez Çarşı Camisi önüne konuşlanan kan bağışı otobüsünde iki gün boyunca bağışların alındığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olduğu dönemde kan stoklarının artırılması için kampanyaların devam edeceğini belirten Sayar, "Şifa bekleyen hastalara umut olan tüm Taşovalı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Son bir yıldır salgın hastalıktan dolayı azalan kan stoklarımız nedeniyle daha çok kan bağışına ihtiyacımız ortaya çıktı. Bağışlanan her bir ünite kan bir cana umut olacak, bundan dolayı her sağlıklı vatandaşımızı kampanyalarımıza destek olmaya davet ediyorum. Bugüne kadar birçok sıkıntının üstesinden gelen Türk milletli yine birlik ve beraberlik içinde bunun da üstesinden gelecektir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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