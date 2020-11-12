Taşova'da kan bağışı kampanyası
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Taşova'da kan bağışı kampanyası

12.11.2020 16:57 | Son Güncelleme: 12.11.2020 17:01
Taşova'da kan bağışı kampanyası

Türk Kızılay Taşova Temsilciliği ile Samsun Kızılay Kan Merkezi tarafından Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Taşova Temsilciliği ile Samsun Kızılay Kan Merkezi tarafından Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Taşova Temsilcisi Ömer Sayar, yaptığı açıklamada, Merkez Çarşı Camisi önüne konuşlanan kan bağışı otobüsünde iki gün boyunca bağışların alındığını söyledi.

İnsanların sağlıklı bir yaşam için kan vermesi gerektiğini vurgulayan Sayar, "Kan vermek sağlıktır. Kana kimin ne zaman ihtiyacı olacağını bilemezsiniz. O yüzden kan verebilecek durumda olanların kan bağışında bulunması insanlık görevidir. Tüm vatandaşlarımızın, insanlığı ve kendini seven herkesin kan vermesi gerekiyor. Kan bağışı kampanyasına katkı sağlayan Taşova halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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