Taşova'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taşova'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel
Taşova'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Amasya'dan Taşova yönüne giden Arif Üzüm (46) idaresindeki 60 FC 826 plakalı kamyonet, Yeni Mahalle mevkisinde Behrullah Polat (52) idaresindeki 60 TZ 369 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücü ile kamyonette yolcu olarak bulunan Mustafa Ersoy (65) yaralandı.

Yaralılar Taşova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Burak Deniz Acun Ilıcalı Burcu Biricik Demet Özdemir
Spor Can Bartu Ozan Tufan Mesut Özil Okay Yokuşlu İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Taşova'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 10:00:40. #1.16#
title