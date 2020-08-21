Taşova'da kadın kooperatifi kuruldu
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Taşova'da kadın kooperatifi kuruldu

Taşova ilçesinde, Taşova Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu.

Taşova'da kadın kooperatifi kuruldu
21.08.2020 16:01 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:43

Taşova ilçesinde, Taşova Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu.

Kaymakam Mustafa Berk Çelik, girişimci kadınlar tarafından kurulan kooperatifin ilk toplantısına katıldı.

Kaymakam Çelik, kooperatif yönetimine bu girişimlerinden ötürü duyduğu memnuniyetini dile getirerek çalışmalarında başarılar diledi.

Kooperatif Başkanı Emine Özcan ise "Kadının toplumumuzdaki yeri ve önemi başkadır. Tamamen kadın girişimci arkadaşlarımızla çıktığımız bu yolda, yolumuz uzun ve hedeflerimiz çok yüksektir. Bize bu yolda yardımcı olan ve her daim yanımızda olan Taşova Kaymakamımıza, proje sorumlumuz Ayşin Özgem Erdemlioğlu'na ve Samet Gül'e teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA

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