Taşova'da kadın haklarına yönelik konferans düzenlendi Taşova Gençlik Merkezi tarafından "Kadının Eşitlik ve Özgürlük Haklarıyla Toplumdaki Yeri" konulu konferans düzenlendi.

Taşova Gençlik Merkezi tarafından "Kadının Eşitlik ve Özgürlük Haklarıyla Toplumdaki Yeri" konulu konferans düzenlendi.

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, İlçe Müftülüğünde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü geride bıraktıklarını ancak kadınlara verilen değerin bütün yıla yayılması gerektiğini söyledi.

Devletin kadınlara yönelik şiddetin önüne geçmek için önemli adımlar attığının altını çizen Çelik, "Kadınların toplumdaki değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar, kadın istihdamın artırılması ve bu yöndeki adımların daha güçlü ve sağlam şekilde atılması bu konudaki problemlerin çözülmesine çok büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Konferans, Amasya Çocuk Evleri Koordinasyon Müdürü Semra Güler, Avukat Emine Özcan Özdemir ve Amasya TKDK Proje Başvuru Amiri Dilara Sezgin'in sunumlarıyla son buldu.

Kaynak: AA