Taşova'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği

TAŞOVA, AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulunda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, İstiklal Marşı'nın, Kurtuluş Savaşı yıllarında maddi, manevi her bakımdan sıkıntı içerisine düşmüş Türk milletinin ortak duygusu, ortak inancı ve imkansızlıklara karşı dayanma gücünün sembolü olduğunu söyledi.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatıyla ilgili videoların izlendiği programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.