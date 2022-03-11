Taşova'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği - Haberler

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Taşova'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği

AA - Tevfik Öztürk - Güncel
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Taşova'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği

Amasya'nın Taşova ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

TAŞOVA, AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulunda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, İstiklal Marşı'nın, Kurtuluş Savaşı yıllarında maddi, manevi her bakımdan sıkıntı içerisine düşmüş Türk milletinin ortak duygusu, ortak inancı ve imkansızlıklara karşı dayanma gücünün sembolü olduğunu söyledi.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatıyla ilgili videoların izlendiği programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

AA / Tevfik Öztürk - Güncel

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Amasya, Taşova, Güncel, Haberler

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